Catania, lo dimettono dopo l’incidente e muore: procura apre inchiesta

La Procura ha deciso di aprire un'inchiesta sulla morte di un anziano, dimesso dall'ospedale dopo un brutto incidente stradale

La Procura ha deciso di aprire un fascicolo per omicidio colposo, attualmente a carico di ignoti in merito alla morte di un anziano di 89 anni, investito il 3 dicembre scorso a Fiumefreddo di Sicilia da un’auto pirata. L’uomo era stato ricoverato in ospedale, dove è però deceduto una settimana dopo esserne stato dimesso.

L’estumulazione

La pm Anna Trinchillo, titolare del fascicolo, ha disposto l’estumulazione della salma e un esame esterno. Esame effettuato ieri nel Policlinico di Catania dal medico legale Giuseppe Ragazzi. E lunedì prossimo deciderà se ordinare anche una più approfondita autopsia per accertare le cause della morte. L’anziano è stato investito e scaraventato a terra da un’auto che non si è fermata a prestare soccorso, mentre camminava a bordo strada in compagnia della moglie di 86 anni.

Il pirata della strada

Proseguono ancora oggi le ricerche del pirata della strada, non ancora individuato. Il pensionato è stato trasportato in ambulanza nel Pronto Soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio e Sant’Isodoro di Giarre, dove lo hanno sottoposto ai vari accertamenti dove i medici gli hanno riscontrato un trauma contusivo all’anca destra con vasti ematomi al gluteo, giudicandolo guaribile in 15 giorni.

La morte

All’indomani dell’incidente il paziente è stato dimesso e rimandato a casa, ma nei giorni seguenti le sue condizioni si sono via via peggiorate. Nella notte tra sabato 9 e domenica 10 dicembre l’uomo ha accusato un grave malore: nonostante il tempestivo arrivo dei soccorsi, però, non c’è stato nulla da fare con l’uomo che è spirato alle 4 del mattino.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI