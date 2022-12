Autorità bacino, 730 mila euro per manutenzione straordinaria torrenti nel territorio di Erice

I lavori, per un importo di 730 mila euro, si sono resi necessari a causa delle precarie condizioni in cui versano questi corsi d'acqua

Interventi di manutenzione straordinaria nei torrenti e nei canali del territorio comunale di Erice, in provincia di Trapani. I lavori, per un importo complessivo di 730 mila euro, si sono resi necessari a causa delle precarie condizioni in cui versano questi corsi d’acqua e prevedono il ripristino della sezione idraulica. Per realizzarli è stata stata stipulata una convenzione fra l’Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia, diretta da Leonardo Santoro, e il Comune che ha segnalato le criticità del proprio territorio e ha redatto e trasmesso il progetto esecutivo.

Le zone d’intervento



In particolare, saranno effettuati interventi sui canali San Cusumano – Tonnara; Canale delle Femmine – Pizzolungo; Stele di Anchise – San Cusumano; Ospedale; Ospedale 2; via Cesarò Alta; Torrebianca; Torrebianca-Rigaletta; Rigaletta; canale in prossimità della via Naso-località Ballata; via del Pegno – località Rigaletta; porzione canale Minetta – località Napola; porzione canale Emanuela – località Lenzi-Napola.

Autorità di bacino: “Efficace sinergia fra enti pubblici”

«Anche stavolta – dice il segretario generale dell’Autorità di bacino, Leonardo Santoro – la sinergia fra enti pubblici si è rivelata efficace e consentirà la realizzazione di importanti lavori di manutenzione straordinaria che metteranno in sicurezza diversi corsi d’acqua che, altrimenti, costituirebbero un serio pericolo per la pubblica incolumità, come purtroppo accaduto tante altre volte in passato”.