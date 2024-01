Autostrada Siracusa – Gela, chiusura alternata fino al 30 giugno

Nuovi lavori di manutenzione interesseranno il tratto autostradale Siracusa-Gela fino ad inizio estate 2024

Il tratto dell’Autostrada A18 Siracusa – Gela, inaugurato ad inizio dicembre 2023, della Modica Ispica, sarà al centro, fino al 30 giugno, di nuovi lavori di manutenzione. Ad informare gli utenti, il Consorzio Autostrade Siciliane, che tramite una nota annuncia, fino alla fine di giugno, la parzializzazione della A18 nel tratto compreso tra lo svincolo di Rosolini e lo svincolo di Modica, mediante chiusura alternata della corsia di marcia, sorpasso o emergenza a seconda delle esigenze per permettere la prosecuzione delle attività di manutenzione. L’ultimo tratto, inaugurato appena un mese fa, avrebbe già bisogno di lavori di manutenzione? Si spera soltanto che i disagi per gli utenti siano ridotti al minimo, nell’attesa di capire il perché di questi lavori in un tratto nuovo e moderno.

Tratto Modica-Scicli: servono 500 milioni di euro

Intanto si continua a parlare del definanziamento del tratto autostradale Modica-Scicli nell’alveo del completamento della Siracusa-Gela. Per avviare l’appalto occorre un finanziamento complessivo di 500 milioni di euro, a fronte dei quali erano disponibili solo 350 milioni. Per indire la gara occorreva rimpinguare il finanziamento di ulteriori 150 milioni. Tale intervento si rendeva necessario alla luce dell’aumento dei costi delle forniture degli ultimi anni. A fronte della mancata attività propulsiva della Regione nell’indizione della gara d’appalto, il Governo nazionale ha stornato le somme definanziando l’opera e compiendo la seguente manovra: ha aumentato il Fondo di Coesione da 1200 milioni di euro a 1600 milioni di euro per finanziare il Ponte sullo Stretto di Messina, stornando però le somme per il tratto autostradale Modica-Scicli.

