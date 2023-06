Autostrade, entrano in servizio i primi 35 casellanti, Nasca: “Più sportelli aperti nei mesi estivi”

A risultare idonei in totale sono stati 302, ma solo 105 hanno raggiunto l’agognato posto a tempo indeterminato. Parla il presidente dell'ente

Al Consorzio autostrade siciliane entrano in servizio i primi 35 esattori che hanno vinto il bando di concorso. In totale sono 105 i nuovi casellanti che entreranno in servizio nelle prossime settimane.

Ad annunciarlo pochi giorni fa è stato il presidente del Cas, Filippo Nasca: “Con decreto 78 del 7 giugno 2023 è stata approvata la graduatoria finale del concorso per la copertura di 105 posti di agente tecnico esattore con contratto a tempo indeterminato in regime part time al 25%. Si chiude così anche una pagina di precariato che durava da molti anni”. Tra i vincitori molti erano infatti già lavoratori precari del Consorzio.

A risultare idonei in totale sono stati in 302, ma solo in 105 hanno raggiunto l’agognato posto a tempo indeterminato. Secondo il bando, lavoreranno per un periodo di sei mesi continuativi tra aprile e settembre, con un numero di ore pari al 50 per cento di un full time. “ Il rafforzamento delle risorse in servizio ai caselli – ha aggiunto Nasca – consentirà nel periodo estivo l’apertura di più sportelli, limitando i disagi per pendolari e turisti”. Questo è l’unico concorso tra quelli banditi nell’ultimo biennio dal Cas ad andare in porto. Rimangono infatti sospese cinque procedure per un totale di dieci posti. La decisione è stata presa in autotutela dallo stesso Consorzio, dopo che è stato accertato che su dieci posti messi a bando tra amministrativi e tecnici, il 48% dei vincitori è risultato congiunto o parente di dipendenti del Cas. Contro la delibera sono stati presentati tre ricorsi al Tar da parte di alcuni vincitori e il nuovo vertice dell’ente aspetta di conoscere la decisione dei giudici amministrativi per decidere se revocare i concorsi o se validare la graduatoria.