Bagheria, auto si schianta contro panchine: individuato responsabile

La polizia municipale attraverso il sistema di indagine con le telecamere, è risalita all'autore del fatto

E’ stato individuato il responsabile di un incidente autonomo che nel corso della serata di ieri si è reso protagonista in negativo a Bagheria. Per cause ancora da accettare, una utilitaria ha fermato la propria corsa contro due panchine che si trovavano lungo corso Umberto I danneggiandole.

Determinanti le telecamere di videosorveglianza

La polizia municipale del comune in provincia di Palermo, attraverso il sistema di indagine con le telecamere, è risalita all’autore del fatto. Sono state avviate le procedure di risarcimento del danno ed il relativo procedimento amministrativo.

Il sindaco: “Plauso a polizia municipale”

“Un plauso al corpo della polizia mnicipale – scrive in un post il sindaco di Bagheria, Filippo Tripoli – . Grazie al sistema di videosorveglianza cittadina si è individuato l’automobilista che ha investito una parte degli arredi urbani di Corso Umberto. Adesso si procederà secondo le norme di legge”.