VIDEO | Bali, scimmia ruba il telefono alla turista e non vuole più restituirlo

A Bali, una scimmia ha rubato il telefono a una turista, una donna inglese di nome Emily Hawkins. Come testimoniato da un video diventato in queste ore virale sui social, Hawkins stava riprendendo con il suo telefono alcuni delfini nell’Oceano prima di essere “aggredita” dall’animale, che le ha rubato il cellulare che aveva tra le sue mani.

Bali, la scimmia non voleva più restituire il telefono rubato

Entrata in possesso dell’oggetto desiderato, la scimmia – come testimoniato dall’incredibile video diventato in queste ore virale sui social – non voleva più restituire il cellullare alla donna, nemmeno con la promessa di cibo in cambio. Una scena che è stata accidentalmente registrata per intero da parte della donna inglese vittima di questo furto, Emily Hawkins.