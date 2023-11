Bimba travolta dal trattore, il papà: “Grazie per il supporto, la piccola non molla”

La famiglia della bimba ringrazia la comunità di San Cataldo per la vicinanza dopo il terribile incidente e offre alcuni aggiornamenti sulle condizioni della piccola.

Il papà della bambina investita da un trattore a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, ringrazia con un messaggio tutti coloro che si sono preoccupati per la piccola da tutta la Sicilia.

Bambina investita da trattore a San Cataldo, il messaggio del padre

Il padre della bimba scrive così sui social: “Buongiorno a tutti, volevo ringraziare tutta la città di San Cataldo per la vicinanza dimostrata sui social per mia figlia. Lo stato di mia figlia è stabile ma ancora in gravi condizioni. Non posso e non voglio dire altro, vi farò sapere se ci saranno miglioramenti nel frattempo aspettiamo. Pregare? Cosa devo dire? L’unica cosa di cui posso essere certo è che non mollerà ed è in mani sicure”.

Poche parole ma cariche di speranza, gratitudine e tanta preoccupazione.

Come sta la piccola

Come già indicato dal padre, la bambina si trova attualmente ricoverata in gravi condizioni. Al momento è nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Di Cristina di Palermo dove è stata condotta in seguito al grave incidente che l’ha vista protagonista.

Secondo la prima ricostruzione dei fatti, un trattore gommato con rimorchio avrebbe colpito la piccola nei pressi di un muro mentre stava cercando di fare una manovra. Sarebbe stato lo stesso conducente del mezzo agricolo ad accertarsi delle condizioni della bambina e a chiamare i soccorsi.

Immagine di repertorio