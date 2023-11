Bimba di 8 anni investita da trattore, è in Rianimazione a Palermo: le sue condizioni

I medici dell'ospedale monitorano costantemente le condizioni della piccola. Nel frattempo si indaga sulla vicenda.

Si trova ricoverata in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale “Di Cristina” di Palermo la bambina di 8 anni che nel pomeriggio di lunedì 27 novembre è stata investita da un trattore in via Misilmeri a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta.

Bimba travolta da trattore, condizioni gravi

La piccola, inizialmente, era stata trasportata all’ospedale “Sant’Elia” del capoluogo nisseno, dove i medici l’hanno sottoposta all’asportazione della milza e al posizionamento di un drenaggio toracico.

La bambina avrebbe riportato fratture al bacino e a un piede, oltre a delle contusioni polmonari. Successivamente, vista la gravità delle sue condizioni di salute, è stato disposto il trasferimento a Palermo in elisoccorso.

La ricostruzione dell’incidente

Secondo la ricostruzione dei fatti, un trattore gommato con rimorchio avrebbe colpito la piccola nei pressi di un muro mentre stava cercando di fare una manovra. Sarebbe stato lo stesso conducente del mezzo agricolo ad accertarsi delle condizioni della bambina e a chiamare i soccorsi.

Sul posto si sono presentati gli agenti della Polizia Municipale che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto. Il trattore è stato sequestrato.

Foto di 12019 da Pixabay