Barca di turisti si ribalta in Kenya: a bordo anche italiani

Una barca con a bordo diversi turisti italiani si è ribaltata questa mattina in Kenya: tra le vittime tre cittadini africani

Un’imbarcazione per escursioni in mare, con circa 40 persone a bordo, tra cui anche turisti italiani, si è ribaltata in alto mare al largo di una delle più note spiagge del Kenya, la località turistica di Watamu.

Il tutto si sarebbe verificato questa mattina, con i nostri connazionali fortunatamente tutti illesi, secondo quanto riferito dal capo del resort della zona a Sky TG24.

Alcuni si trovano ricoverati nelle strutture sanitarie di Watamu e della vicina Malindi, con una turista in particolare le cui condizioni di salute sono definite “stazionarie”.

Tra i deceduti due bambini e una donna

La Farnesina intanto è in contatto con l’Ambasciata italiana in Kenya e sta effettuando le opportune verifiche e seguendo attentamente la vicenda.

Nel naufragio, purtroppo, sono deceduti almeno tre cittadini keniani: un bambino, una bambina e una donna, secondo quanto appreso da fonti locali.