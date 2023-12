Barcellona, tenta di rientrare in casa dal terrazzo: “Precipita e muore mamma 24enne”

Inutili i soccorsi e la corsa in ospedale a Milazzo

Tragedia nel messinese, dove una 24enne è morta oggi, all’ospedale di Milazzo, dove era stata trasportata in seguito alle gravi ferite riportare causa incidente occorso nella propria abitazione. Ambra Seferi, questo il nome della vittima, era rimasta fuori casa, forse per l’improvvisa chiusura della porta. Preoccupata per la presenza dell’appartamento del figlio piccolo e di un’altra bimba di due anni, figlia di un’amica, ha cercato di rientrare attraverso il lucernario.

Volo fatale

Per cause ancora da accertare, la donna è precipitata in un lucernario di una palazzina di Via Benedetto Croce. Purtroppo il volo le è stato fatale. Inutili i soccorsi e la corsa in ospedale a Milazzo, dove è deceduta poco dopo l’arrivo.