Bellolampo, Schifani: “Regione segue con massima attenzione”

«Ho garantito al sindaco Lagalla il massimo sforzo e la piena collaborazione per mettere in sicurezza la discarica", dice il governatore

«Ho sentito il sindaco di Palermo Roberto Lagalla al quale ho garantito il massimo sforzo e la piena collaborazione della Regione per mettere in sicurezza la discarica di Bellolampo e trovare tutte le soluzioni alternative per evitare che la città debba affrontare una nuova situazione di difficoltà”. Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani.

Il governatore: “Abbiamo piena consapevolezza dei rischi”

“Abbiamo piena consapevolezza dei rischi che un eventuale protrarsi dell’emergenza ambientale potrebbe avere sulla salute pubblica e per questo motivo ho già verificato la piena attenzione sul tema da parte di tutti gli uffici competenti della Regione, compresa l’Arpa per un costante e puntuale monitoraggio della qualità dell’aria”, aggiunge il governatore.