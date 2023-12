Auto schiacciata sotto roulotte: donna morta sul colpo, feriti mamma, papà e i due bambini

Tanta paura per i componenti della famiglia a bordo del camper

Uno schianto violento, tra una vettura modello Mini e una roulotte che la precedeva costa la vita a una donna. Nelle lamiere contorte, per la malcapitata non c’è stato nulla da fare, è deceduta sul colpo. La tragedia scuote la mattinata del comune di Vodo di Cadore in provincia di Belluno. All’altezza della curva conosciuta con il nome “del Capriolo”, per cause ancora da accertare, l’automobilista avrebbe perso il controllo dell’auto schiantandosi contro la roulotte con a bordo una famiglia.

Pesanti rallentamenti

La strada, molto trafficata causa ponte dell’Immacolata, in seguito al terribile sinistro è stata bloccata. Pesanti i rallentamenti. A prestare i primi soccorsi i pompieri, accorsi da Pieve di Cadore con i volontari di Borca che hanno messo in sicurezza i mezzi.

Elisoccorso in azione

Purtroppo, il medico del Suem non ha potuto far altro che constatare la morte della donna che viaggiava a bordo dell’auto. Ferito l’uomo che si trovava con lei. Riguardo i componenti della famiglia a bordo del camper, fortunatamente soltanto ferite lievi. I due bambini, mamma e papà sono stati stabilizzati dai sanitari e trasferiti da due ambulanze e l’elicottero del 118 in ospedale.