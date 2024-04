Belpasso, improvvisa vampata da barbecue: tre giovani in ospedale

Allertati dagli amici con cui si trovavano, immediato l'intervento dei soccorsi che hanno trasportato i ragazzi all'ospedale Cannizzaro di Catania

A causa di una vampata da barbecue, nelle scorse ore tre ragazzi di 19 anni sono tutti stati trasportati d’urgenza al Cannizzaro di Catania. Per uno dei giovani ricovero al centro grandi ustioni a causa di ferite al collo, addome e negli arti superiori.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Belpasso, vampata da barbecue: tre giovani in ospedale

Una grigliata al barbecue si trasforma in un vero e proprio incubo per tre giovani ragazzi di 19 anni di Belpasso, a Catania. A causa dell’improvvisa vampata delle fiamme, infatti, i tre diciannovenni hanno riportato delle ustioni, in alcuni casi anche di modesta entità. Allertati dagli amici con cui si trovavano, immediato l’intervento dei soccorsi che hanno trasportato i ragazzi all’ospedale Cannizzaro di Catania.

Le condizioni dei tre ragazzi

Ad avere la peggio uno dei tre ragazzi coinvolti dall’incidente. Il giovane di 19 anni, infatti, è stato ricoverato al Centro grandi ustioni del Cannizzaro di Catania a causa di ferite al collo, addome e arti superiori. Per gli altri due diciannovenni, invece, delle ferite da vampate di lieve entità.