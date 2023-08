Beve 4 bottiglie d’acqua in 20 minuti: 35enne muore per intossicazione

Una 35 enne americana, Ashley Summer, è morta per intossicazione da acqua dopo aver bevuto quattro bottiglie in 20 minuti

L’accaduto si è verificato lo scorso 4 luglio quando la donna, sposata e madre di due bimbe, si trovava insieme alla famiglia al Lake Freeman.

Un fine settimana di relax che si è trasformato in tragedia.

La 35enne era disidratata: dopo aver bevuto è svenuta

L’ultimo giorno di vacanza, la 35enne ha iniziato a sentirsi male: avvertiva un senso di stordimento e lamentava un forte mal di testa. Aveva sete e, sentendosi disidratata, ha bevuto quattro bottiglie d’acqua in venti minuti. Tornata a casa, la donna è svenuta in garage ed è stata portata in ospedale. Il fratello di Ashley, Devon Miller, ha raccontato quei momenti terribili: “L’altra mia sorella, Holly, mi ha chiamato dicendomi: ‘Ashley ha un gonfiore al cervello, non sanno cosa lo sta causando, non sanno cosa possono fare…e non ha un bell’aspetto'”. Da quel momento la donna non ha mai più ripreso conoscenza. Quando i medici hanno comunicato ai familiari la causa del decesso hanno spiegato che si trattava di intossicazione da acqua.