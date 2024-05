Biancavilla, tenta di uccidere la moglie con un coltello: arrestato un 51enne

Lei, regolarmente impiegata, sembra fosse costretta a mantenere il marito, pronto a giocare lo stipendio della donna interamente nelle slot machine

Paura e apprensione per due donne – madre e figlia – di Biancavilla (Catania) vittime di aggressioni e minacce da parte di un uomo di 51 anni, marito e padre delle due. Secondo quanto ricostruito, l’aggressore – ubriaco e poco lucido all’arrivo dei carabinieri – avrebbe lanciato un coltello all’indirizzo della moglie, brava a sfuggire dal pericolo.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Impaurite dall’uomo in casa (già conosciuto per i suoi maltrattamenti domestici), le due donne si sono poi recate in strada in attesa dei soccorsi. Una volta eseguite tutte le verifiche del caso, l’aggressore è stato arrestato e trasferito presso il carcere catanese di Piazza Lanza.

Biancavilla, aggressioni continue in famiglia: 51enne in arresto

Da tempo violento nei confronti di moglie e figlie, un 51enne di Biancavilla è stato arrestato nelle scorse ore dai carabinieri. Dopo aver aggredito la moglie tentando di ucciderla lanciandole un coltello, l’uomo è stato ancora una volta segnalato alle forze dell’ordine, prontamente intervenute nell’abitazione.

Come emerso, l’uomo era già da diverso tempo violento e particolarmente aggressivo nei confronti della moglie. Allontanato da casa già una volta, il marito era stato reintegrato ma continuava ad aggredire la donna. Lei, regolarmente impiegata, sembra fosse costretta a mantenere il marito, pronto a giocare lo stipendio della donna tutto nelle slot machine. Adesso, dopo l’ennesimo e grave atto di violenza, l’uomo è stato fermato dai carabinieri.