Biancavilla, bonifica “Monte Calvario”, la replica del sindaco a Barbagallo

Il primo cittadino del comune etneo risponde alle dichiarazioni del segretario regionale del Pd Barbagallo in merito alla bonifica dell'ex cava di Monte Calvario.

“Sono passati pochi giorni dall’avvio della bonifica di Monte Calvario e il segretario regionale del Pd parla già di lentezza. Cosa non si fa per trovare una scusa buona per fare campagna elettorale. Il segretario dei dem Barbagallo si fa vedere a Biancavilla in occasione delle imminenti elezioni e anziché lodare un’azione concreta – com’è la bonifica già avviata – preferisce lanciare sospetti fondati sul nulla. I biancavillesi stiano tranquilli: non c’è alcun ritardo, nessun finanziamento andrà perduto”. Questa la risposta data, dal sindaco di Biancavilla, Antonio Bonanno, al segretario dem Barbagallo in merito alla bonifica dell’ex cava di Monte Calvario.