Pusher con marijuana e arma da fuoco in casa: arrestato 22enne

Giovane pusher scoperto con droga e arma in casa a Biancavilla, in provincia di Catania.

Continua l’attività della Polizia di Stato per il contrasto allo spaccio di droga. Nel comune di Biancavilla, i poliziotti del commissariato di Adrano hanno arrestato un giovane residente di 22 anni, con vari precedenti di polizia, per possesso di droga ai fini di spaccio e di arma da fuoco clandestina con relative munizioni.

Droga e arma da fuoco in casa a Biancavilla, un arresto

Gli operatori di polizia da tempo sospettavano che l’uomo potesse detenere all’interno della propria abitazione della droga. Nel pomeriggio dell’1 febbraio, quindi, gli agenti hanno predisposto un mirato servizio di appostamento per accertare la fondatezza di tale sospetto.

Confermato che l’uomo si trovasse in casa, i poliziotti hanno deciso di accedervi e di procedere alla perquisizione di tutti i locali di sua pertinenza. All’interno del garage, i poliziotti hanno trovato diverse buste contenenti più di 600 involucri di marijuana. Le dosi erano pronte per essere immesse sulla piazza di spaccio di Biancavilla.

Procedendo nella perquisizione, i poliziotti hanno ritrovato, nascosto in una scatola, un fucile a doppia canna, calibro 16, con matricola abrasa. Dentro la stessa scatola c’erano anche 16 cartucce di cui due già inserite e pronte a essere esplose.

La perquisizione ha portato a 3 bilancini di precisione, di quelli utilizzati per pesare la quantità di droga necessaria per il confezionamento delle singole dosi e materiale per il confezionamento della marijuana. Il biancavillese è stato arrestato e portato al carcere Piazza Lanza di Catania.

