Inizio anno “da incubo” per biker catanesi, dispersi in montagna: salvati dal Soccorso Alpino

Primo intervento dell'anno per il Soccorso Alpino, che ha aiutato dei biker catanesi in difficoltà nei pressi di Piano Pomo (Castelbuono, PA).

C’è già stato il primo intervento dell’anno per il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, entrato in azione sulle Madonie per una comitiva di biker catanesi dispersi nelle montagne sopra Castelbuono (in provincia di Palermo).

Ecco la ricostruzione della vicenda.

Biker dispersi sulle Madonie, intervengono i soccorsi

I quattro, due donne di 40 e 45 anni e due uomini di 39 e 52, tutti del capoluogo etneo, erano arrivati nella mattinata di Capodanno 2023 sulle Madonie in automobile, con le mountain bike al seguito, intenzionati a seguire un percorso di oltre 20 chilometri dal rifugio Pomieri, nei pressi di Piano Battaglia, a Piano Sempria e ritorno. Ma non conoscendo bene i luoghi si sono persi, riuscendo però a raggiungere Piano Pomo. Lì c’è un pagliaio che funge da rifugio.

Sfiniti e senza attrezzature adeguate, con l’approssimarsi del buio e le temperature che calavano velocemente, hanno lanciato l’allarme attraverso il Numero Unico di Emergenza 112. La centrale dei vigili del fuoco a sua volta, trattandosi di intervento in ambiente impervio, ha allertato il Soccorso Alpino che ha fatto partire due squadre da Castelbuono e Petralia Sottana.

I tecnici, assieme ai carabinieri di Castelbuono e a personale del Corpo Forestale della Regione Siciliana dei distaccamenti di Castelbuono e Gangi, li hanno raggiunti, trovandoli solo infreddoliti. Dopo averli assistiti, i soccorritori hanno accompagnato i biker dispersi nelle Madonie alle loro auto che erano parcheggiate al Pomieri.

In caso di incidenti su pareti di roccia, sentieri, ambienti innevati, in grotta e gole fluviali o in caso di dispersi in ambiente impervio e ostile, il Soccorso Alpino è allertabile mediante il Numero Unico di Emergenza (NUE) 112.