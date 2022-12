Bilancio Regione, Crocetta risponde a Schifani: “Mancata parifica non colpa mia, con me conti in regola”

Redazione |

L'ex governatore siciliano Rosario Crocetta replica alle dichiarazioni di Schifani e difende l'operato della sua legislatura: "Con me è stato prodotto anche un avanzo". “Le esternazioni di Schifani che attribuiscono la responsabilità della mancata parifica del bilancio 2019 all’azione del mio Governo, sono totalmente destituite di fondamento“. Lo ha detto l’ex presidente della Regione Siciliana, Rosario Crocetta, rispondendo all’attuale governatore Renato Schifani in merito alle irregolarità riscontate dai giudici della Corte dei Conti nel bilancio dell’Ente regionale. Crocetta: “Con mio Governo bilanci regolarmente parificati” “Nei cinque anni di Governo Crocetta i bilanci della Regione sono stati regolarmente parificati e ciò dimostra che erano in regola”, ha specificato. “Nei primi due anni del mio Governo il bilancio regionale è stato portato in pareggio e nei tre anni successivi si è prodotto un avanzo di circa 1 miliardo e 500 milioni“. “Avanzo usato per diminuire indebitamento precedente” “Solo che, con la logica del ‘bonus pater familias’ tale avanzo è stato destinato a diminuire l’indebitamento precedente, come prevede la legge”. “Il Governo Musumeci ha preferito utilizzare l’avanzo prodotto dal mio Governo, invece, per finanziare anche spese correnti: ecco la ragione del buco di bilancio e della mancata parifica“, conclude.