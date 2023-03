Bambina di 12 anni cade dal balcone: passanti la trovano agonizzante per strada

Dramma sfiorato a L'Aquila: l'ipotesi suicidio al momento sembra esclusa, si tratterebbe di un incidente.

Ieri sera, sul tardi, una bambina di 12 anni di Luco dei Marsi (L’Aquila) è precipitata dal balcone di un appartamento sito al terzo piano. Anche se miracolosamente salva, sono gravi le conseguenze riportate dalla ragazzina: fratture agli arti inferiori e superiori e ricoverata all’ospedale “Bambino Gesù” di Roma in prognosi riservata.

Esclusa al momento l’ipotesi suicidio

I carabinieri indagano per ricostruire la dinamica dell’incidente. La 12enne è stata soccorsa da passanti che l’hanno notata agonizzante sulla strada. La madre, invece, che era in casa non si sarebbe accorta di nulla. Ora i militari hanno acquisito anche le immagini delle telecamere della zona. L’ipotesi suicidio al momento sembra esclusa, si tratterebbe di un incidente.