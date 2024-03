Bitcoin, nuovo record storico: valore salito a 69.200 dollari

Raggiunto l'apice della sua storia, la quota è poi scesa rapidamente

Nelle scorse ore, il valore in dollari del Bitcoin ha toccato per la prima volta la quota di 69.200, superando il massimo storico precedente (del 21 novembre) fissato a 68.999. Un dato certamente storico, già raggiunto nei mesi scorsi in euro e che adesso è stato finalmente infranto anche dal dollaro.

Subito dopo aver raggiunto l’apice dei 69.200 dollari, il valore del bitcoin è immediatamente sceso a poco meno di 68.000. Tuttavia, quello registrato al 5 marzo sarà certamente un dato che resterà impresso nella storia della criptovaluta più famosa al mondo.

Bitcoin, raggiunta quota 69.200 dollari: il nuovo record

Alle ore 16:00 del 5 marzo del 2024, il valore in dollari del Bitcoin ha raggiunto quota 69.200. Un record storico per la criptovaluta, che ha permesso di infrangere quello del 21 novembre scorso. In quell’occasione, il valore in dollari del Bitcoin toccò quota 68.999.

Prima l’apice, poi il crollo del Bitcoin: il motivo

Come emerso, una volta toccato il massimo storico di 69.200 dollari, il valore del Bitcoin è rapidamente crollato fino a quota 67.500. Il motivo di questa discesa è da ricercare nella chiusura forzata di molte delle posizioni long in leva. La chiusura, ha fatto scattare il processo di vendite forzate che hanno spinto a una limitata correzione del prezzo.