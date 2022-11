Black Friday 2022, ecco come non farsi fregare

Il Black Friday 2022 si avvicina sempre di più: ecco alcuni piccoli consigli per evitare di farsi imbrogliare in preda alla frenesia.

Il 25 novembre è sicuramente la data cerchiata in rosso sul calendario per tutti gli amanti dello shopping. Il Black Friday 2022, infatti, si accinge a partire, portando con sé offerte irrinunciabili in qualsiasi ambito: dall’hi-tech all’abbigliamento, passando per giocattoli, oggettistica e tanto altro ancora.

Tuttavia, dinanzi a un’offerta definita “super” o “vantaggiosissima” è meglio adottare tutte le precauzioni possibili, evitando di incorrere in sconti che tali in realtà non sono affatto.

Ecco, dunque, alcuni consigli per evitare di farsi imbrogliare durante il Black Friday.

Occhio ai prezzi durante il Black Friday

Se un’offerta è troppo bella per essere vera, molto probabilmente non lo è. Durante il Black Friday, infatti, vi è un pullulare di “offerte lampo” che durano poche ore o che esercitano pressione sostenendo la scarsità dei pezzi disponibili, inducendo così gli acquirenti a reagire d’impulso e a comprare senza fare le opportune verifiche.

Per gli avventori, soprattutto in queste occasioni, è doveroso controllare i prezzi dei prodotti prima dell’arrivo del Black Friday. Diversi furbetti, infatti, tendono a spacciare per stracciati prezzi che non lo sono affatto: anzi, alcuni, prima dell’avvento del “Venerdì nero”, aumentano i prezzi per poi abbassarli su determinati prodotti parlando di “super offerta”.

Per tenere sotto controllo i prezzi sono disponibili applicazioni come “Camelcamelcamel” e “Keepa”, le quali permettono di monitorare le variazioni di prezzo di un prodotto in un determinato lasso di tempo.

Leggere le recensioni

Consigliato, inoltre, effettuare un giro su portali dediti alle recensioni degli utenti come trustpilot.com nel caso in cui l’acquisto venga effettuato presso siti di venditori non conosciuti.

Più che le valutazioni positive ed entusiastiche, meglio dare maggior peso alle recensioni negative: nel caso, infatti, che in molti si lamentino del venditore e del servizio da lui fornito, meglio evitare di acquistare il prodotto in questione.