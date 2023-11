Bombardieri sullo sciopero generale critica la Meloni: “Il silenzio totale”

Sul presunto "squadrismo", il leader della Uil risponde che "la violenza non è solo fisica ma anche verbale

“Il silenzio totale” del presidente del Consiglio Giorgia Meloni “indica che è d’accordo con Salvini, altrimenti cancellerebbe la precettazione come fatto anche da Renzi”. Così a Rai Radio1, ospite di ‘Un Giorno da Pecora’, il segretario della Uil Pierpaolo Bombardieri, che a proposito di Salvini osserva che il ministro dei Trasporti “se la prende solo con Landini e si dimentica di me. Pensavo di regalargli un modellino di cacciabombardiere, così si ricorda anche di me…”.

La durata dello sciopero generale

“Lo sciopero generale è di otto ore ma per le categorie precettate verificheremo tra un’ora, noi dobbiamo tutelare i lavoratori come prima cosa”, aggiunge Bombardieri. “Il rischio di andare allo scontro totale col governo? Non abbiamo paura, abbiamo le spalle larghe”.

Sul presunto “squadrismo”, il leader della Uil risponde che “la violenza non è solo fisica ma anche verbale. Chi dice che noi facciamo sciopero per fare il weekend lungo dovrebbe sapere che chi fa lo sciopero paga di tasca sua: bisogna avere rispetto per i lavoratori”.