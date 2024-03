Europa, in arrivo i bonifici istantanei gratuiti: tempistiche e come funzioneranno

Si tratta di una manovra che rientra nel contesto del completamento dell'Unione dei mercati dei capitali

Novità rilevante nel settore dei bonifici. Grazie all’approvazione di un regolamento dell’Unione Europea, presto sarà possibile effettuare dei bonifici istantanei e gratuiti 24 ore su 24, ogni giorno dell’anno. Il tutto, compreso in ognuno degli Stati dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo (Islanda, Lichtenstein e Norvegia). Tuttavia, la tempistica per l’attivazione potrebbe essere abbastanza lunga e prevede circa 18 mesi per i Paesi dell’Unione Europea, 39 per gli altri.

Bonifici istantanei gratuiti: novità e come funziona

Il mondo dei bonifici istantanei sarà presto rivoluzionato dal nuovo regolamento approvato a Strasburgo dall’UE. Grazie a questa novità, sarà possibile trasferire denaro entro dieci secondi, in qualsiasi momento della giornata e sette giorni su sette. Inoltre, le banche (e altri prestatori di servizi) non potranno applicare nessuna commissione superiore rispetto ai bonifici standard e sarà obbligatorio verificare la concordanza tra beneficiario e Iban comunicato.

Bonifici istantanei, le novità: nessun sovrapprezzo

Con la nuova normativa varata dal Consiglio UE, i bonifici istantanei saranno senza alcun sovrapprezzo rispetto a quelli ordinari (costo medio di 0,37 euro online, 4,73 fisico).

Le tempistiche per i nuovi bonifici istantanei gratuiti

Ancora non chiare le tempistiche per il lancio dei nuovi bonifici istantanei, ma c’è una sicurezza: il regolamento entrerà in vigore 20 giorni dopo la sua applicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea. Sui tempi, però, ci sarà una differenza sull’attuazione delle disposizioni. Nell’Eurozona, tutti i detentori di un conto bancario potranno utilizzare questa tipologia di bonifici entro nove mesi dall’entrata in vigore. Tuttavia, bisognerà attendere diciotto mesi per essere certi di inviarli alle stesse condizioni. Per i Paesi dello Spazio economico europeo, invece, i tempi saranno ancora più lunghi. In questo caso, parliamo di 33 mesi, con 39 in totale per essere sicuri dell’invio dei pagamenti in questione. Il regolamento, prevede l’istituzione di un periodo considerato transitorio. Il tutto prima dell’entrata in vigore a cui si aggiungono le garanzie di sicurezza e la certezza di non andare incontro a nessun rischio.

Novità bonifici istantanei: commissioni e sicurezza

Per quanto riguarda le commissioni sui nuovi bonifici istantanei, se presenti, non dovranno superare quelle applicate ai bonifici standard. Inoltre, sarà emesso anche un servizio di sicurezza dei bonifici, con garanzie contro le frodi online. Come previsto dal nuovo regolamento, infatti, i fornitori dei servizi di pagamento dovranno verificare la concordanza tra Iban e nome del beneficiario (anche per i bonifici standard).

L’obiettivo del nuovo regolamento sui bonifici istantanei

Ma qual è l’obiettivo di questo nuovo regolamento sui bonifici istantanei gratuiti? In questo caso, si tratta di una manovra che rientra nel contesto del completamento dell’Unione dei mercati dei capitali. L’obiettivo è quello di fare in modo che investimenti e risparmi fluiscano senza nessun ostacolo in tutti gli Stati membri e trarre benefici per tutti i cittadini.