Bonus benzina 2024: come ottenere il contributo da 200 euro

Ecco chi potrà usufruire del bonus benzina: tutti i dettagli sul contributo previsto dal governo per combattere il caro carburanti

Per fronteggiare gli aumenti dei costi del carburante, il governo ha pensato ad un contributo da 200 euro da destinare a chi possegga determinati requisiti. Parliamo del cosiddetto “bonus benzina”, misura prevista dal Decreto aiuti il cui obiettivo è quello di aiutare i lavoratori ad alleggerire la spesa sostenuta per pagare i prezzi di diesel e benzina e rifornimento in generale.

A chi spetta il bonus benzina e come viene erogato



La misura è una forma di sostegno inclusa nel Decreto aiuti, rivolta ai lavoratori con un reddito annuo lordo inferiore a 35mila euro. Si tratta di una misura straordinaria, quindi sarà erogato una tantum e non sono previste delle ripetizioni nei mesi successivi. Il bonus verrà destinato specificatamente all’acquisto di carburanti, al fine di aiutare chi usa l’auto per motivi di lavoro o personali; l’erogazione non sarà automatica, ma dipenderà dalle politiche aziendali adottate. Dunque, sarà il datore di lavoro a decide le modalità e criteri di assegnazione ai dipendenti. Chi potrà usufruire dell’agevolazione saranno tutti i lavoratori dipendenti del settore privato, inclusi coloro i quali operino presso studi professionali o Enti del Terzo settore. Possono beneficiarne, inoltre, i lavoratori in smart working e coloro i quali abbiano contratti di apprendistato o siano soci di cooperative di produzione e lavoro. Escluse, invece, le amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001.

Contributo fino a 200 euro

L’erogazione, per un valore massimo di 200 euro, sarà sotto forma di fringe benefit, questo significa la tassazione sarà bassa o pressoché nulla; occorre precisare, però, che questi buoni sono esclusi solo dalla contribuzione fiscale ma non da quella contributiva e pertanto, i voucher per l’acquisto di carburante erogati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024 saranno soggetti a oneri contributivi.

Quando arriva il bonus benzina



La decisione di aderire o meno alla misura è dell’azienda la quale, inoltre, potrà anche decide le modalità ed i criteri con cui erogare i voucher. Il contributo dovrebbe comunque arrivare direttamente in busta paga nel mese successivo a quello del riconoscimento da parte del datore di lavoro, evidenziando che la misura è attiva fino al 31 dicembre 2024. Occorre ricordare, infine, che il bonus benzina da 200 euro è cumulabile con i nuovi aumenti fringe benefit fino a 2mila o di mille euro secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2024.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI