Bonus zanzariere 2024: modalità, requisiti e tempistiche

Anche per il nuovo anno è disponibile il bonus zanzariere, ovvero l’agevolazione che permette una detrazione sull’acquisto e che, nei suoi parametri, deve essere legata all’efficientamento energetico. Questa operazione, infatti, rientra nella lunga lista degli Ecobonus. Ma di cosa si tratta nello specifico? Come ottenerlo? Di seguito, l’analisi approfondita sul bonus zanzariere per il 2024.

Bonus zanzariere 2024: cos’è e come funziona

Il bonus zanzariere 2024 è una tipologia di agevolazione a cui sono ammesse sia le persone fisiche che giuridiche a patto che siano in possesso di un qualsiasi tipo di immobile. Nello specifico, il bonus consiste in una detrazione per il loro acquisto e deve essere legato all’ottimizzazione energetica dell’immobile.

Si tratta di uno sgravio fiscale che consiste in una detrazione Irpef del 50%, con le spese di acquisto e installazione sostenute dall’agevolazione per un totale di 60.000 euro per immobile.

Bonus zanzariere 2024: cifre e tipologie accessibili

Per poter usufruire del bonus zanzariere 2024, bisogna che queste facciano anche da schermatura solare (criterio stabilito dal valore Gtot e certificato da ente autorizzato). Oltre questo, l’agevolazione – per essere concessa – richiede altre caratteristiche. Nello specifico, le zanzariere coinvolte da questo bonus devono essere fissate stabilmente, regolabili e a protezione di una superficie in vetro, oltre ad avere il marchio CE. Nel caso in cui tutto fosse a norma, il limite massimo di spesa sarà di 60.000 euro e sarà applicabile nell’acquisto e nell’installazione delle zanzariere.

Bonus zanzariere 2024: i requisiti per richiederlo

Ma chi può richiedere il bonus zanzariere 2024? Questa agevolazione comprende sia le persone fisiche che giuridiche, a patto che queste siano in possesso di un immobile. Al bonus, è ammesso qualunque tipologia di immobile ma a una condizione: devono già essere esistenti. Una volta approvati i requisiti, il rimborso dell’Irpef avverrà in dieci quote annuali di pari importo attraverso la dichiarazione dei redditi degli anni a seguire.

Bonus zanzariere 2024: come fare richiesta

Per ottenere questa agevolazione, bisogna inviare una comunicazione all’Enea. Attraverso la specifica pagina relativa agli Ecobonus Enea, l’invio della comunicazione deve avvenire entro 90 giorni dal collaudo dei lavori.