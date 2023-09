Bonus benzina e bollette, si va verso Cdm: unico decreto per entrambe le misure

Possibile approdo in Consiglio dei ministri del decreto di legge incentrato sul Bonus benzina e bollette. Le mosse del Governo.

Si va verso la costituzione di un decreto unico per le misure urgenti contro il caro bollette e i rincari dei costi dei carburanti, con approdo in Consiglio dei ministri previsto per la giornata di lunedì 25 dicembre.

Si va definendo così la strategia del Governo per riuscire a contrastare l’aumento dei prezzi legati a luce, gas e benzina. All’interno del decreto dovrebbe infatti essere inserito un bonus ad hoc.

Bonus benzina e bollette, qualcosa si muove?

Una mossa che arriva dopo quasi un mese di tira e molla da parte dell’esecutivo e di continue attese da parte dei cittadini, rimasti per giorni senza tutele, in particolare per quanto concerne gli aumenti alla stazione di servizio.

Nell’ultima settimana di agosto 2023 e per tutto il mese di settembre 2023 si sono susseguiti gli aumenti di benzina e gasolio, con i costi di due euro al litro sia al servito che al self-service.

Il precedente progetto del Bonus benzina

Lo scorso 28 agosto, in occasione del primo Consiglio dei ministri post-vacanze estive, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, aveva anticipato la possibilità dell’introduzione di un bonus carburante per riuscire a contrastare i continui aumenti.

Secondo il progetto originario, la misura avrebbe dovuto prevedere un Bonus benzina da 150 euro destinato a tutti quei nuclei familiari che presentano un ISEE non superiore a 25mila euro. La scrittura del bonus secondo questi termini è però saltata nel momento in cui i tecnici di via Veneto si sarebbero accorti delle mancate coperture per il finanziamento.

Il “taglio” del Bonus benzina

Ecco quindi la corsa ai ripari, con il taglio del contributo da 150 a 80 euro. Inoltre, sempre secondo le ultime indiscrezioni, il nuovo Bonus benzina dovrebbe essere indirizzato soltanto alle famiglie fragili e in difficoltà economica, estromettendo comunque un’amplia platea di possibili beneficiari.

A tal proposito, i destinatari della misura dovrebbero essere gli stessi che, nelle scorse settimane, hanno avuto diritto alla social card “Dedicata a te”, la carta da 382,50 euro per l’acquisto di prodotti alimentari. Questo contributo, lo ricordiamo, è stato pensato come “una tantum” e, pertanto, non sono previste ulteriori ricariche.

Per questo motivo il Governo sembrerebbe indirizzato a utilizzare la stessa carta per erogare il Bonus carburante. I fondi da utilizzare per finanziare il voucher dovrebbero essere finanziati con l’extra-gettito dell’Iva derivata dai rincari dei carburanti.