Carta docente 2023 – 2024 e altri bonus per insegnanti – GUIDA

Ecco bonus e agevolazioni disponibili per i docenti, come ottenerli e informazioni utili.

Anche per l’anno scolastico 2023 – 2024 i docenti potranno accedere a un bonus speciale, cioè la ben nota carta docente, e a una serie di agevolazioni.

Ecco tutte le informazioni su bonus e altre agevolazioni disponibili per i docenti.

Bonus carta docente 2023 – 2024, come funziona e quando arriva

La carta del docente è una carta elettronica “per l’aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche”, istituita dal Ministero dell’Istruzione nel 2016 con la legge “Buona Scuola”.

I beneficiari sono docenti di ruolo a tempo indeterminato di scuole statali, sia a tempo pieno che part-time, compresi insegnanti in periodo di formazione/prova, quelli dichiarati inidonei per motivi di salute, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all’estero, delle scuole militari.

La carta del docente 2023 – 2024 prevede un importo di 500 euro per l’acquisto di:

Libri e testi (cartacei o ebook), pubblicazioni, riviste utili per l’aggiornamento professionale;

Hardware e software;

Iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali (attenzione, però: i docenti dovranno scegliere solo corsi accreditati dal Miur);

iscrizione a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, corsi post lauream o master “inerenti al profilo professionale”;

titoli di accesso per rappresentazioni teatrali e cinematografiche;

titoli per l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo;

iniziative “coerenti con le attività individuate nell’ambito del piano triennale dell’offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione”.

Esiste un’app web per utilizzare il bonus carta docente: si chiama cartadeldocente.istruzione.it, che permette di creare un buono con Qr Code specifico e gestire le spese dell’importo previsto. L’importo – riferito agli anni scolastici precedenti – viene normalmente erogato entro l’inizio o poco dopo l’inizio del nuovo anno scolastico. Quindi i docenti idonei dovrebbero ricevere la carta a breve e per spendere la cifra del bonus c’è tempo fino al 31 agosto di ciascun anno. L’importo non speso andrà a incrementare il bonus dell’anno successivo.

Al momento la piattaforma del sito dedicato alla carta docente del Miur non è attiva: “Informiamo i docenti che al momento l’accesso in piattaforma è inibito in quanto sono in corso degli aggiornamenti al sito finalizzati all’avvio della nuova annualità”, si legge nell’avviso. Tuttavia, tutto dovrebbe tornare alla normalità già nei prossimi giorni.

Altre agevolazioni

Oltre alla carta docente, i docenti possono usufruire di altri bonus e agevolazioni. Uno di questi è il bonus trasporti, utile anche per gli studenti pendolari e per il personale scolastico, oltre che per i lavoratori di altri settori.

