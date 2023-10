Bonus casa 2023, quali ancora disponibili? Tutte le agevolazioni da richiedere

Sono ancora diversi i Bonus casa da richiedere per il 2023. Ecco l'elenco completo delle agevolazioni disponibili.

Quali sono i Bonus casa ancora disponibili nel 2023? Com’è noto, il Governo Meloni ha in mente una profonda rivoluzione per tutte le agevolazioni in tema di edilizia. Nel 2024 potrebbero uscire di scena molti bonus attualmente in vigore, mentre altri potrebbero essere prorogati.

Bonus ristrutturazione

Tra le misure ancora in vigore in questi mesi vi è il famoso Bonus ristrutturazione, una detrazione dall’IRPEF, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro per ciascuna abitazione.

Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024, però, la detrazione sale al 50% fino a un massimo di 96mila euro per unità immobiliare. L’agevolazione può essere ottenuta tramite detrazione dall’IRPEF in fase di dichiarazione dei redditi, lo conto in fattura e la cessione del credito d’imposta.

Bonus barriere architettoniche

Presente nel 2023 anche il Bonus barriere architettoniche, una misura consistente nella detrazione del 75% per l’abbattimento delle barriere architettoniche. La misura è stata introdotta con la Legge di Bilancio 2022 durante il Governo Draghi ed è stata prorogata con la Manovra 2023 fino all’anno 2025.

In particolare, per i lavori effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025, su edifici già esistenti, è possibile ottenere una detrazione Irpef, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo. Il richiedente, in alternativa, può richiedere lo sconto in fattura o la cessione del credito.

Va sottolineato che per richiedere il bonus – nonostante questo sia stato ideato per abbattere gli ostacoli fisici e le barriere che impediscono la mobilità – non è necessaria la presenza di un soggetto disabile per ottenere l’agevolazione.

Bonus mobili ed elettrodomestici

Nell’elenco non può mancare il Bonus mobili ed elettrodomestici. Questa misura, introdotta per la prima volta con il decreto legge 63 2013, è stata prorogata per gli anni 2023 e 2024. Il bonus consiste in una detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili o grandi elettrodomestici destinati ad arredare le case in ristrutturazione.

Rispetto all’anno scorso, il tetto massimo di spesa è stato fissato a 8mila euro per il 2023, mentre per il 2024 questa cifra scenderà fino a 5mila euro.

Il Bonus ristrutturazione può essere richiesto da tutti quei cittadini che hanno intenzione di effettuare un acquisto di mobili ed elettrodomestici nuovi entro il 31 dicembre 2024. Va ricordato che, per quanto riguarda gli elettrodomestici, questi devono rispettare i seguenti requisiti relativi all’efficienza energetica:

Classe non inferiore alla classe A per i forni;

Classe E per lavatrici, lavasciugatrici e lavastoviglie;

Classe F per frigoriferi e congelatori.

Bonus verde 2023

Un’altra agevolazione da richiedere tra i Bonus casa vi è anche il Bonus verde 2023, l’agevolazione che permette di coprire parte delle spese effettuate per la cura del giardino della propria casa. La misura era stata introdotta dalla Manovra del 2018 ed è stata prorogata con il varo della Legge di Bilancio 2023. Ma non solo: l’agevolazione potrà essere richiesta anche nel 2024.

Il Bonus verde 2023 consiste in una detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute per la “sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi” e “la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili”.

Il Bonus Verde 2023 prevede un’agevolazione da ripartire in dieci quote annuali di pari importo e va calcolata su un importo massimo di 5mila euro per unità immobiliare a uso abitativo. A conti fatti, lo sconto che è possibile applicare è di 1.800 per immobile, pari al 36% di 5mila euro.

Bonus acqua potabile

Sempre per la casa è possibile richiedere il Bonus acqua potabile. Si tratta di “un credito d’imposta del 50% delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistemi di:

filtraggio;

mineralizzazione;

raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare;

finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti”.

L’importo massimo è di 1.000 euro per immobile, per le persone fisiche, e di 5.000 euro per immobili a uso commerciale o istituzionale.