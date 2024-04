Bonus casa per cambio vetri infissi: come funziona la detrazione

La detrazione al 50% prevista dal bonus ristrutturazione è riconosciuta anche senza la vera e propria ristrutturazione dell’immobile.

Il bonus ristrutturazione consente di effettuare dei lavori in casa potendo usufruire di una detrazione del 50% sulle spese sostenute. Necessario, tuttavia, certificare tutte le spese con la giusta documentazione e pagarle con metodi di pagamento tracciabile e con una determinata causale da inserire nel bonifico.

Non sempre, però, è possibile fare delle vere e proprie opere di ristrutturazione per poter godere dell’agevolazione. In alcuni casi ci sono interventi anche non troppo invasivi che consentono di avere lo stesso diritto alla detrazione al 50%. Se si rinnova l’impianto elettrico, ad esempio, la spesa è agevolabile così come le è quella per l’installazione dei condizionatori. Spetta se si decide di sostituire i vetri delle finestre ma non gli infissi stessi? Scopriamo cosa prevede la normativa di riferimento.

Detrazione al 50% con il bonus ristrutturazioni

Le spese agevolabili al 50% nell’ambito dei lavori edilizi effettuati sugli immobili riguardano i lavori di ristrutturazione, di conservazione del patrimonio immobiliare, ma anche di manutenzione ordinaria e straordinaria. Se da una parte, quindi, è possibile fruire del bonus ristrutturazioni recuperando il 50% della spesa sostenuta (entro i 96.000 euro) effettuando delle vere e proprie ristrutturazioni all’immobile in oggetto, è anche vero che lo stesso beneficio è consentito anche per interventi minori che rientrano nella manutenzione ordinaria dell’immobile. Tra gli interventi che danno diritto alla detrazione in questione, ad esempio, rientra anche la sostituzione degli infissi per migliorare la prestazione energetica dell’immobile.

Cambio vetri finestre, spetta la detrazione al 50%?



Tra gli interventi effettuabili sulle singole unità abitative che danno diritto alla detrazione al 50% ci sono anche quelli che hanno lo scopo di contenere l’inquinamento acustico, così come previsto dall’articolo 16-bis del Tuir al comma 1, lettera g). Questi lavori rientrano nella manutenzione ordinaria dell’immobile e sono ammessi al beneficio anche senza effettuare altre opere edilizie. Sostituire i vetri degli infissi, quindi, pone nel diritto di fruire della detrazione al 50% ammortizzabile, in dichiarazione dei redditi, in dieci quote annuali di pari importo. Non basta, però, cambiare i vetri per avere diritto automaticamente alla detrazione in questione, visto che è necessario accompagnare le fatture di spesa dalla scheda tecnica del produttore che vada ad attestare che la sostituzione dei vetri ha contribuito ad abbattere le fonti sonore interne ed esterne all’immobile entro i limiti fissati dalla legge quadro sull’inquinamento acustico. Cambiare solo i vetri e non le finestre, quindi, potrebbe dare diritto alla detrazione al 50%, ma solo a patto che la scheda tecnica rilasciata dal costruttore possa certificare che con la sostituzione si sono ottenuti i parametri fissati dalla legge in vigore.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI