Bonus condizionatori 2024: requisiti, come funziona e come richiederlo

Qualunque sia il bonus con cui scatta l'agevolazione, questo si può ottenere tramite la dichiarazione dei redditi senza limiti Isee

Come da diversi anni a questa parte, anche nel 2024 sarà possibile approfittare degli incentivi fiscali previsti dal bonus condizionatori. Nello specifico, si tratta di un beneficio che scatta con altre agevolazioni come il bonus ristrutturazione, mobili ed elettrodomestici. Per ogni intervento, inoltre, sono previste delle aliquote differenti. Di seguito, andiamo ad analizzare criteri, requisiti, modalità e funzionamento del bonus condizionatori del 2024.

Bonus condizionatori 2024: come scatta l’agevolazione

Ma cos’è il bonus condizionatori 2024? Per iniziare, bisogna capire che l’incentivo scatta in combo con altre tipologie di agevolazioni. Tra queste: bonus ristrutturazione, il bonus mobili ed elettrodomestici, l’Ecobonus e il Superbonus. Inoltre, le aliquote si differenziano a seconda del tipo di intervento richiesto.

Bonus condizionatori 2024: classe energetica

Nel dettaglio, il condizionatore soggetto al bonus deve necessariamente appartenere ad una classe energetica superiore alla A. Quindi, come nel caso di tanti bonus, garantire il reale risparmio del consumo di energia è alla base dell’agevolazione sui condizionatori.

Bonus condizionatori 2024: ristrutturazione, mobili ed elettrodomestici

Nel caso di ristrutturazione dell’immobile su spesa di 95.000 euro (interventi iniziati dopo il 1 gennaio 2023), invece, è possibile ottenere uno sconto Irpef pari al 50%. Questo, si applica anche sui bonus mobili ed elettrodomestici. In questo caso però, non è necessario attuare dei lavori di ristrutturazione di tipo invasivo e la spesa crolla a 5.000 euro.

Bonus condizionatori 2024: l’Ecobonus e Superbonus

Nel caso di interventi legati all’Ecobonus, il tetto di spesa è di 46.000 euro. Per accedere a questa agevolazione bisogna inoltre essere presentare l’attestato di prestazione energetica (APE) che certifichi la corretta efficienza sull’ambito dell’energia.

Se legato al Superbonus, invece, il bonus condizionatori 2024 ha un’aliquota del 70%. Inoltre, danno il diritto alla detrazione interventi come l’isolamento termico delle superfici o la sostituzione della caldaia con degli impianti centralizzati. In questo caso, oltre allo sconto Irpef c’è anche una riduzione dell’Iva al 10% sul costo di manodopera riguardo all’installazione dell’impianto.

Bonus condizionatori: come richiederlo

Ma com’è possibile fare richiesta per il bonus condizionatori 2024? Qualunque sia il bonus con cui scatta l’agevolazione, questo si può ottenere tramite la dichiarazione dei redditi senza limiti Isee. L’incentivo, sarà suddiviso in 10 quote annuali se associato con Ecobonus, bonus ristrutturazioni, bonus mobili ed elettrodomestici. Sono solo 4 invece le quote in caso di agevolazione attraverso il Superbonus.