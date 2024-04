Bonus Cultura 18app in scadenza: cosa si può comprare

Se sei residente in Italia e sei nato nel 2004 hai ancora pochi giorni per spendere i vantaggi del Bonus Cultura 18app.

Se sei residente in Italia e sei nato nel 2004 hai ancora pochi giorni per spendere i vantaggi della VII edizione di 18app. Dal 31 gennaio 2023 ha preso il via il Bonus Cultura da 500 euro ora da spendere in musica, concerti, cinema, teatro, libri, musei, corsi, abbonamenti ai quotidiani e periodici. I ragazzi che hanno compiuto 18 anni nel 2022, residenti sul territorio nazionale, che hanno richiesto il contributo registrandosi spendibile fino al 30 aprile 2024.

Cosa si può acquistare con Bonus Cultura 18app

Ecco cos’è possibile acquisire:

Biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo;

Libri;

Abbonamenti a quotidiani e periodici, anche in formato digitale;

Musica registrata;

Prodotti dell’editoria audiovisiva;

Titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali;

Corsi di musica, corsi di teatro, corsi di lingua straniera.

“Il Bonus Cultura 18app favorisce dal 2016 la fruizione della cultura tra le ragazze e i ragazzi neodiciottenni e la conoscenza del patrimonio italiano con il coinvolgimento di tutti gli ambiti culturali, dall’editoria alla musica; dal cinema, al teatro, dall’informazione ai musei fino ai corsi di lingue e spettacolo” si legga nel Ministero della Cultura.