Bonus eccellenze gastronomiche 2024, 12 marzo il click day: tutte le informazioni

Le domande potranno essere inviate a partire dalle ore 10 di oggi, 12 marzo 2024, e fino al 13 maggio 2024.

Oggi, 12 marzo 2024, è la nuova data del click day per inviare le domande per il bonus eccellenze gastronomiche 2024.

L’apertura, infatti, era prevista per l’1 marzo, ma un problema tecnico della piattaforma ha costretto Invitalia a sospendere la procedura.

Vediamo insieme in cosa consiste il bonus eccellenze gastronomiche, quali sono i requisiti e come presentare la domanda.

La nuova data per il click day per l’invio delle domande per i contributi a fondo perduto previsti dal bonus eccellenze gastronomiche 2024 è stato fissato alle ore 10.00 di oggi, 12 marzo.

La procedura, aperta il primo del mese, è stata bloccata poche ore dopo dall’apertura per alcuni problemi tecnici alla piattaforma di domanda. Questi sono stati causati dal forte traffico per la presentazione dei progetti e hanno costretto Invitalia a sospendere il servizio.

Il soggetto gestore e dal MASAF ha fissato i nuovi termini per la presentazione dalle ore 10.00 del 12 marzo e fino alla scadenza delle ore 12.00 del 13 maggio.

Bonus eccellenze gastronomiche 2024: cos’è e i requisiti per richiederlo

Invitalia ha introdotto tali agevolazioni a sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano. Queste prevedono la concessione di contributi a fondo perduto per investimenti in beni materiali e per la copertura delle spese nel caso di sottoscrizioni di contratti di apprendistato. I proprietari di bar, pasticcerie e ristoranti possono richiedere contributi fino al 70% delle spese ammissibili e nel limite massimo di 30.000 euro.

I requisiti

I requisiti necessari per richiedere il bonus eccellenze gastronomiche 2024 sono quelli previsti dall’art. 5 del DM del 4 luglio 2022 e all’articolo 5 del DM del 21 ottobre 2022, che hanno introdotto l’agevolazione.

Le imprese che possono fare richiesta, infatti, sono quelle che operano nel settore identificato dai seguenti codici ATECO:

56.10.11 – Ristorazione con somministrazione. Devono risultare costituite e iscritte nel registro delle imprese da almeno 10 anni o aver acquistato negli ultimi 12 mesi prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI, SQNZ e prodotti biologici per almeno il 25% del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo;

– Ristorazione con somministrazione. Devono risultare costituite e iscritte nel registro delle imprese da almeno 10 anni o aver acquistato negli ultimi 12 mesi prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI, SQNZ e prodotti biologici per almeno il 25% del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo; 56.10.30 – Gelaterie e pasticcerie e 10.71.20 – Produzione di pasticceria fresca. Devono risultare costituite e iscritte nel registro delle imprese da almeno 10 anni o aver acquistato negli ultimi 12 mesi prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI e prodotti biologici per almeno il 5% del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo.

I 10 anni sono determinati con richiamo alla data di pubblicazione del decreto ministeriale di riferimento.

Altri requisiti necessari per le imprese sono:

non trovarsi in situazione di difficoltà;

essere iscritte presso INPS o INAIL e avere una

posizione contributiva regolare (DURC);

essere in regola con gli adempimenti fiscali;

possedere un indirizzo PEC;

aver restituito le somme eventualmente dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;

non aver ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2007.

I contributi a fondo perduto per bar, pasticcerie e ristoranti sono concessi sulla base di una valutazione con procedimento a sportello.

Bonus eccellenze gastronomiche 2024: come fare domanda

La richiesta, firmata digitalmente dal rappresentante legale, va presentata esclusivamente attraverso la piattaforma informatica di Invitalia, alla quale si accede con credenziali SPID o CIE, a partire dalle ore 10 del 12 marzo 2024 e fino al 13 maggio 2024.

Invitalia sul proprio sito mette a disposizione la documentazione e la modulistica necessaria.

I contributi saranno concessi considerando l’ordine cronologico di presentazione della domanda, per cui si consiglia di presentare richiesta il prima possibile.