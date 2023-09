GUIDA | Bonus mamme disoccupate e altre agevolazioni attive nel 2023

Che fine ha fatto il "Premio alla Nascita"? E a chi spetta il bonus mamme disoccupate? Tutte le risposte nella guida sulle agevolazioni e i bonus riservati alle madri.

Bonus mamme disoccupate, cos’è e come funziona

Si parte da uno dei contributi più richiesti, ribattezzato “bonus mamme disoccupate“, riservato alle donne con figli che non lavorano. Il vero nome di questo contributo è Assegno di maternità dei Comuni ed è regolato dall’Articolo 74 del decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001.

La circolare INPS numero 26 dell’8 marzo 2023 ha comunicato gli importi e i limiti di reddito per il 2023 relativi all’Assegno di maternità concesso dai Comuni, aggiornato in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

“L’importo dell’assegno mensile di maternità, che spetta per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, avvenuti dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è pari a 383,46 euro per cinque mensilità e, quindi, a complessivi 1.917,30 euro. Il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, avvenuti dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è pari a 19.185,13 euro”, si legge nella nota dell’Istituto.

Dettaglio importante: il bonus mamme disoccupate è riservato alle madri, ma in caso di abbandono o morte della mamme è possibile venga concesso al padre.

Bonus mamme disoccupate 2023, come fare domanda

L’Assegno di Maternità dei Comuni spetta a chi rientri nei requisiti ISEE sopra indicati e non stia già beneficiando di altri assegni di maternità o forme di previdenza dall’INPS.

La domanda per ottenere il bonus mamma disoccupata nel 2023 deve essere presentata al Comune entro il sesto mese dalla nascita del figlio o dal suo ingresso nel nucleo familiare in caso di adozione/affidamento. I documenti che servono sono: Isee, certificato di nascita del Comune di residenza del bambino; DID (Dichiarazione di Disponibilità al Lavoro) che certifichi lo stato di disoccupazione, IBAN e documenti della richiedente.

Bonus mamma 2023, contributi Inps attivi

Tra i bonus mamma del 2023 non c’è solo l’Assegno di Maternità dei comuni. L’Inps informa anche di altri contributi. Tra questi:

Assegno di maternità dello Stato per lavori atipici e discontinui;

Congedi parentali;

Indennità di maternità/paternità per lavoratori e lavoratrici autunome;

I vari bonus figli 2023 (articolo in basso per maggiori info).

Premio alla Nascita, che fine ha fatto?

Tra i bonus per mamme e papà fino a poco tempo fa c’era anche il Premio alla Nascita di 800 euro (detto anche “bonus mamma domani”), ma nel 2023 di questa misura non c’è traccia. Cosa è accaduto? In una nota, l’Inps spiega: “La prestazione è stata soppressa a seguito dell’introduzione dell’Assegno unico e universale (d. lgs. 230/2021) che ha semplificato il quadro delle prestazioni assistenziali a sostegno della famiglia. La prestazione è stata concessa per le nascite avvenute entro il 28 febbraio 2022″.

