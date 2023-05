Bonus pedaggi autostradali 2023, quando e come presentare le domande: la guida completa

Al via il Bonus pedaggi autostradali 2023. Ecco quando sarà possibile presentare la domanda e chi può richiedere l'incentivo.

Manca sempre meno all’avvio del Bonus pedaggi autostradali 2023, l’agevolazione che permette agli autotrasportatori di ottenere una riduzione dei pedaggi autostradali affrontati per le corse effettuate durante l’anno 2022.

In Gazzetta Ufficiale è stata infatti pubblicata la delibera con tutte le informazioni necessarie per ottenere lo sgravio. La misura si rivolge a tutte quelle imprese con sede nell’Unione Europea che, nel corso del 2022, hanno effettuato delle attività di autotrasporto, sostenendo quindi dei costi per il passaggio lungo le autostrade italiane.

Bonus pedaggi autostradali 2023, beneficiari

Per il 2023 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha stanziato la somma di oltre 148 milioni di euro. Lo stesso finanziamento è stato riservato per il 2024, mentre per il 2025 la somma sarà di poco superiore a 8,5 milioni di euro.

I mezzi utilizzati dalle imprese devono essere adibiti al “trasporto di cose” e devono appartenere alla “classe ecologica Euro V, Euro VI o superiore, o ad alimentazione alternativa od elettrica e che rientrano, quanto a sistema di classificazione per il calcolo del pedaggio, nelle classi B, 3, 4 o 5 se basato sul numero degli assi e della sagoma dei veicoli stessi oppure nelle classi 2, 3 o 4, se volumetrico”.

Bonus pedaggi autostradali 2023, a quanto ammonta la riduzione

La riduzione alla quale si può accedere con il Bonus pedaggi autostradali 2023, si legge ancora nella delibera pubblicata in Gazzetta Ufficiale, è “commisurata” al valore delle fatture relative ai costi dei pedaggi ricevuti.

Inoltre, va rispettata la condizione secondo la quale il rimborso deve ammontare almeno a 200mila euro. In nessun caso – specifica ancora il testo della delibera – la riduzione non può essere superiore al 13% del valore del fatturato annuo.

Bonus trasporti autostradali 2023, quando fare domanda

A partire dalle ore 9.00 del 5 giugno 2023 e fino alle ore 14.00 dell’11 giugno 2023 sarà possibile presentare le prime domande per richiedere il Bonus pedaggi autostradali 2023. La domanda può essere inviata utilizzando il servizio “Pedaggi” presente sul portale dell’Albo nazionale degli autotrasportatori, al quale bisogna essere registrati.

Dalle ore 9.00 del 26 giugno 2023 e fino alle ore 14.00 del 21 luglio 2023 sarà possibile accedere alla seconda “tranche” delle domande per richiedere il Bonus pedaggi autostradali 2023. In entrambi i casi, la procedura prevede due fasi. La prima riguarda la presentazione della domanda, mentre la seconda consiste nella compilazione, nella firma e nell’invio della richiesta.

