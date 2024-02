Bonus per lavoratori dipendenti, fino a 4.645 euro: ecco come ottenerlo

Detrazioni ottenibili anche in busta paga: ecco cosa c'è da sapere.

Sapevi che esiste un bonus per lavoratori dipendenti fino a 4.645 euro, consistente in una serie di importanti detrazioni? Ecco di cosa si tratta e come si richiede.

Per ulteriori informazioni su bonus, agevolazioni e fisco, segui la sezione dedicata di QdS.it.

Bonus per lavoratori dipendenti, cos’è e a chi spetta

Il bonus consiste in una serie di detrazioni non legate a spese sostenute, che dipende dal reddito annuo complessivo e dall’eventuale presenza di figli e/o coniuge a carico.

Bonus per lavoratori dipendenti, gli importi

L’importo del bonus dipende in primis dal reddito del lavoratore. Si distinguono tre fasce:

Redditi fino a 15mila euro : detrazione massima di 1.955 euro.

: detrazione massima di 1.955 euro. Redditi da 15mila a 28mila euro : formula 1.910 + 1.190 x [(28.000 – reddito complessivo): 13.000];

: formula 1.910 + 1.190 x [(28.000 – reddito complessivo): 13.000]; Redditi da 28mila a 50mila euro: formula 1.910 x (50.000 – reddito complessivo): 22.000.

A questa cifra, poi, bisogna aggiungere gli importi riconosciuti nel bonus per lavoratori dipendenti con coniuge e figli a carico. In particolare:

Figli a carico : spettano detrazioni (fino a un massimo di 800 euro per il primo figlio di chi ha un reddito da 15mila euro) per chi ha figli a carico di età inferiore ai 24 anni e reddito inferiore a 4.000 euro o di età superiore ai 24 anni ma con reddito fino a 2840,51.

: spettano detrazioni (fino a un massimo di 800 euro per il primo figlio di chi ha un reddito da 15mila euro) per chi ha figli a carico di età inferiore ai 24 anni e reddito inferiore a 4.000 euro o di età superiore ai 24 anni ma con reddito fino a 2840,51. Coniuge: per il coniuge a carico spettano circa 690 euro con un reddito annuo di 15mila euro. La somma aumenta o diminuisce in base al reddito.

Cosa cambia con la riforma Irpef

Con l’introduzione della riforma Irpef, dall’1 gennaio 2024 sono stati introdotti degli aumenti in busta paga. Questo è dovuto principalmente alla ridefinizione delle aliquote e dei livelli di reddito, con l’accorpamento di alcuni scaglioni. In più, la detrazione prevista per i redditi dei lavoratori dipendenti e alcuni redditi assimilati fino a 15mila euro è aumentata da 1.880 a 1.995 euro. La no-tax area per i redditi da lavoro dipendente, inoltre, è salita a 8.500 euro.

Come ottenere il bonus per lavoratori dipendenti 2024

Non serve presentare alcuna domanda per ottenere il bonus per lavoratori dipendenti. In realtà basta presentare il foglio delle detrazioni fiscali spettanti al datore di lavoro e richiedere il trattamento integrativo direttamente in busta paga. In alternativa, però, l’importo si può ricevere a conguaglio, in sede di presentazione del modello 730 all’Agenzia delle Entrate.

Altre misure

Di seguito alcuni articoli su bonus e agevolazioni che possono interessare i lavoratori dipendenti.