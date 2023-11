Bonus psicologo 2023, fondi raddoppiati: arrivano altri 5 milioni di euro

Nuova iniezione di fondi per il Bonus psicologo 2023. Lo prevede un emendamento al decreto Anticipi che arriverà in Senato.

Altri 5 milioni di euro per il Bonus psicologo. La dotazione di quest’anno per il Bonus psicologo viene ulteriormente incrementata, raddoppiando così i fondi previsti per il 2023. A prevedere l’aumento delle risorse è un emendamento riformulato dal Governo al decreto Anticipi che approderà in Senato la prossima settimana.

All’onere si provvedere mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale iscritto nell’ambito del programma Fondi di riserva speciali del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Bonus psicologo 2023, firmato il decreto

Il Bonus psicologo per il 2023 è stato finalmente sbloccato grazie alla firma del decreto ministeriale per l’erogazione della misura per l’anno in corso dopo l’intesa con il Mef e la Conferenza Stato-Regioni dei giorni scorsi.

Il decreto ministeriale prevede il riparto tra le Regioni di 5 milioni di euro per l’anno 2023 (incrementati a 10 con il nuovo finanziamento) e di 8 milioni a decorrere dal 2024. I cittadini potranno richiedere il contributo all’Inps e il bonus dovrà essere utilizzato entro 270 giorni dall’accoglimento della domanda, pena la decadenza.

Gli importi per il Bonus psicologo

L’importo del Bonus psicologico, riconosciuto una sola volta, è fissato dal decreto in un massimo di: