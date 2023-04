Disoccupazione, c’è il Bonus Sar 2023 per chi ha perso il lavoro: cos’è e come funziona

Bonus Sar 2023, un nuovo contributo per tutti quei soggetti rimasti senza lavoro. Ecco di cosa si tratta e come può essere richiesto.

Sono ancora alti i numeri della disoccupazione in Italia. Secondo gli ultimi dati pubblicati a marzo 2023 dall’Istat, con riferimento al mese precedente, nel nostro Paese il tasso di disoccupazione totale si mantiene all’8,0%, mentre figura leggermente in discesa quello relativo alla disoccupazione tra i giovani che passa al 22,8%, per un ribasso di 0,4%.

Scende anche il numero di persone in cerca di lavoro. Su base mensile, tra donne, minori di 35 anni e ultracinquantenni i dati parlano di un decremento dello 0,6% che si traduce in -12mila unità. Si attende, intanto, la pubblicazione del nuovo report da parte dell’Istituto di statistica che verrà reso noto nelle prossime ore, con riferimento al mese di marzo di quest’anno.

Bonus Sar 2023, di cosa si tratta

Sempre in tema di disoccupazione e, in particolare, per chi ha perso il lavoro, è d’obbligo sottolineare come, oltre alla NASPI e all’assegno di disoccupazione Dis-Coll, esiste anche un’ulteriore agevolazione. Si tratta del Bonus Sar 2023, meglio conosciuto come il “Sostegno al reddito”.

Il bonus è costituito un contributo fino a mille euro destinato a tutti quei lavoratori disoccupati che abbiano avuto contratti in somministrazione (ex interinale) a tempo determinato o a tempo indeterminato.

Bonus Sar 2023, le condizioni per richiederlo

Il lavoratore che intende richiedere il Bonus Sar 2023 deve risultare disoccupato da almeno 45 giorni, con almeno 110 giorni di lavoro maturati o con la condizione di aver concluso la procedura in Mancanza di Occasioni di Lavoro (MOL) o avere accumulato almeno 90 giorni di lavoro negli ultimi 12 mesi.

Quando il lavoratore ha maturato i 45 giorni dalla fine del contratto lavorativo, è necessario aspettare almeno ulteriori 60 giorni prima di presentare la domanda. Inoltre, il richiedente ha successivamente altri 68 giorni entro i quali può inviare la domanda.

Il richiedente può anche firmare un nuovo contratto di lavoro dopo aver maturato i 45 giorni richiesti. In questo caso, comunque, il lavoratore non perderà il diritto alla prestazione. Il conteggio dei giorni di disoccupazione viene interrotto nel momento in cui viene sottoscritto un nuovo rapporto lavorativo subordinato.

Ma cosa succede nel momento in cui il rapporto di lavoro viene sospeso per malattia, infortunio o maternità? In quella situazione, la data di decorrenza dei termini di presentazione della domanda coinciderà con quella del giorno in cui ha fine l’evento che ha causato l’interruzione del rapporto.

Bonus Sar 2023, come richiederlo

Il Bonus Sar 2023 può essere chiesto attraverso la piattaforma di FTWEB di Forma.Temp. Sul sito sarà necessario compilare i campi richiesti e trasmettere i propri documenti personali insieme ad altri che fotografano la propria posizione lavorativa. Il modulo dovrà poi essere firmato e inviato alla piattaforma. In alternativa, il richiedente può rivolgersi agli sportelli sindacali di categoria della propria zona.