Bonus servizio notturno e straordinari 2024: le istruzioni per i datori di lavoro

Ecco cosa dovranno fare per riconoscere il contributo ai dipendenti

Arrivano le istruzioni per i datori di lavoro che devono recuperare le somme relative al bonus lavoro notturno e straordinari 2024 riconosciuto alle lavoratrici e ai lavoratori. Il trattamento integrativo, infatti, viene anticipato dai sostituti d’imposta che ottengono gli importi sotto forma di credito da utilizzare in compensazione. Con la risoluzione numero 26/E del 20 maggio 2024, sono state definite le istruzioni da seguire e il codice tributo da utilizzare per la compilazione del modello F24. La Legge di Bilancio 2024 ha riproposto il bonus lavoro notturno e straordinari già messo in campo nel 2023 con il Decreto Lavoro. Si prevede per le lavoratrici e i lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e per coloro che operano nel settore del turismo un trattamento integrativo speciale in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi per i primi sei mesi dell’anno.

Cosa devono fare i datori di lavoro

Il beneficio, che tocca anche chi opera negli stabilimenti termali, si applica dal 1° gennaio al 30 giugno 2024. E a erogarlo a coloro che ne hanno diritto è il datore di lavoro. In qualità di sostituto d’imposta diventa una sorta di intermediario: riconosce ai lavoratori e alle lavoratrici il trattamento integrativo, ma poi lo recupera utilizzando in compensazione il credito maturato per effettuare pagamenti tramite il modello F24. Dal punto di vista pratico è necessario seguire le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione numero 26 del 20 maggio 2024. A identificare il credito relativo al bonus turismo 2024 è il codice tributo 1702 ridenominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi – articolo 39-bis del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, e articolo 1, comma 24, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”. La sequenza di cifre, infatti, è stata già utilizzata lo scorso anno in relazione al trattamento integrativo previsto dal Decreto Lavoro: le indicazioni per la compilazione del modello F24 da presentare in via telematica, quindi, restano le stesse ma vengono aggiornati i riferimenti normativi. Al momento della compilazione, il codice tributo deve essere indicato nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, o in caso di riversamento nella colonna “importi a debito versati”. Di fondamentale importanza è la compilazione dei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento” dove dovranno essere inseriti mese e anno in cui il bonus lavoro notturno e straordinari 2024 è stato erogato ai lavoratori e alle lavoratrici.

