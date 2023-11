Bonus Trasporti, 200mila utenti connessi e sito in crash nel click-day: monta la protesta social

Coro unanime di moltissimi utenti che non sono riusciti a presentare domanda per il Bonus Trasporti nel click-day.

Monta la protesta social per le ennesime “code” online che diversi utenti stanno affrontando dalle ore 8 di oggi, mercoledì 1° novembre, al momento di fare richiesta per il Bonus Trasporti.

Sono già tantissimi, infatti, gli internauti che si sono collegati in contemporanea alla piattaforma del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e che hanno trovato non poche difficoltà per accedere. Sul social network X l’hashtag #bonustrasporti è balzato immediatamente in testa alle tendenze.

Bonus Trasporti, la delusione dei richiedenti

“Poi voi mi dovrete spiegare com’è che uno entra alle 8:01 e ha già davanti 200mila persone”, scrive Mari. “Collegata alle 8:00, il sito è andato in crash e ho 200mila persone davanti, daje”, aggiunge Giorgia. “Entrata alle 8, ingresso attualmente previsto alle 10:43. Attesa che non sarà ricompensata perché poi solo a mezzanotte mi diranno che non l’ho ottenuto”, commenta amaramente Lisa.

Problemi anche nei precedenti click-day

Si tratta di una situazione che si era già replicata in occasione delle precedenti finestre del 1° settembre e del 1° ottobre, quando in tantissimi erano rimasti a bocca asciutta a causa dell’elevato numero di domande pervenute nel giro di pochissimi minuti che avevano letteralmente prosciugato i pochissimi fondi rimasti.

In occasione di questo nuovo click-day, il Ministero ha messo a disposizione un “tesoretto” da 35 milioni di euro. Una somma che va ad aggiungersi alle risorse residue derivanti dai voucher non utilizzati nel corso del mese di ottobre 2023.

Bonus Trasporti, come fare domanda

Per fare domanda per il Bonus Trasporti sarà necessario collegarsi sulla piattaforma digitale ministeriale e accedere attraverso SPID o Carta di Identità Elettronica (CIE). Hanno diritto al voucher da 60 euro tutte persone fisiche che presentano un reddito non superiore a 20mila euro annui.

Il suo utilizzo, attraverso un abbonamento, potrà essere effettuato entro il mese solare dell’emissione. Sulla piattaforma viene inoltre specificato che “l’abbonamento può iniziare la sua validità anche in un periodo successivo”.