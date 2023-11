Bonus Trasporti, erogati 577mila voucher: rimangono ancora 4,4 milioni

Assalto alla piattaforma del Ministero per ottenere il Bonus Trasporti. In tantissimi, però, sono rimasti a secco.

Sono state quasi 577mila le richieste soddisfatte per il Bonus Trasporti in occasione del click-day di mercoledì 1° novembre. Secondo quanto comunicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la maggior parte delle risorse – costituite dai 35 milioni di euro aggiuntivi stanziati dal Governo e i 2 milioni di euro residui dai voucher non utilizzati nel corso del mese di ottobre – è andata esaurita.

Ciononostante, alle 15,30 di ieri erano ancora a disposizione 4,4 milioni di euro in grado di essere ancora riscossi. Il sito rimarrà quindi aperto fino al totale esaurimento dei fondi.

Bonus Trasporti, a dicembre altra finestra

A fine giornata, sulla home page del sito del Ministero è apparso un avviso che spiega come “non è possibile procedere con la richiesta del Bonus Trasporti per il momentaneo esaurimento della dotazione finanziaria”.

“Gli eventuali fondi residui, generati dal mancato utilizzo di bonus rilasciati nel mese di novembre 2023, saranno resi disponibili per nuove domande a partire dalle ore 8:00 del 1° dicembre 2023. La piattaforma resterà attiva fino all’esaurimento delle risorse”, conclude l’avviso.

I fondi ancora disponibili

Complessivamente, i Bonus Trasporti erogati il 1° novembre sono stati 576.905, per un valore di titoli emessi di 32.523.787,32 euro. I fondi ancora disponibili sono 4.484.219,28 di euro e potranno essere ottenuti in occasione del prossimo click-day da parte dei ritardatari o di chi non è riuscito a collegarsi in tempo.

Bonus Trasporti, lunghe attese sul sito

Come accaduto nei precedenti appuntamenti, anche per il click-day di novembre si sono registrate lunghissime attese sulla piattaforma messa a disposizione dal Ministero. Sono state numerose, infatti, le proteste social da parte di chi si è ritrovato davanti migliaia di utenti connessi, senza riuscire a ottenere l’agognato voucher.

In tanti, stanchi per le attese, hanno preferito rinunciare e hanno esternato il loro disappunto su X. Nel corso della giornata di mercoledì, l’hashtag #bonustrasporti ha raggiunto la vetta tra le tendenze, rimanendo ai primi posti per diverse ore.

Foto di Al Gг da Pixabay