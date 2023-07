Bonus Zanzariere 2023, l’alleato per l’estate: cos’è e come richiederlo

Tutte le informazioni necessarie sul Bonus Zanzariere 2023. Ecco come richiederlo e quali sono gli interventi ammessi.

Tra gli incentivi più richiesti in questo periodo figura certamente il Bonus Zanzariere 2023, l’agevolazione che permette di ottenere degli sconti non indifferenti sui costi per l‘acquisto e l’installazione di una zanzariera su una porta o una finestra della propria abitazione. Un rimedio certamente efficace in occasione dell’estate, stagione nella quale è particolarmente diffusa la presenza di zanzare e altri insetti.

Bonus Zanzariere 2023, cos’è e come funziona

Il Bonus Zanzariere, a dirla tutta, non è un vero e proprio bonus ma corrisponde a un insieme di agevolazioni consistenti in una detrazione IRPEF del 50% sui costi da sostenere per le operazioni elencate in precedenza. Il contributo, ricordiamo, rientra nel Bonus tende da sole 2023 che, a sua volta, fa parte del cosiddetto Ecobonus.

Nel caso in cui si acquistino delle zanzariere in grado di proteggere anche dalla luce del sole, l’intervento effettuato viene inserito anche tra quelli finalizzati all’efficientamento energetico di un’abitazione.

Bonus Zanzariere 2023, i limiti di spesa

Per accedere al Bonus Zanzariere 2023 vengono utilizzati gli stessi meccanismi di detrazione diretta: sconto in fattura o cessione dei credito per i bonus edilizi. L’agevolazione prevede un limite di spesa massimo di 60mila euro per abitazione.

Tra gli interventi che possono essere effettuati rientrano l’acquisto e l’installazione di sistemi schermanti, l’eventuale rimozione di sistemi già esistenti.

Bonus Zanzariere 2023, i requisiti

Tutti i cittadini possono richiedere il Bonus Zanzariere 2023, a prescindere dall’ISEE in possesso, a patto che vengano rispettati i seguenti requisiti:

Essere proprietari di singole unità immobiliari residenziali, compresi familiari come coniuge e parenti entro il terzo grado;

Risultare proprietari di parti comuni di edifici residenziali come i condomini;

Possedere un diritto reale sulle unità immobiliari che costituiscono l’edificio.

Bonus Zanzariere 2023, come richiederlo

Come ed entro quale data si può richiedere il Bonus Zanzariere 2023? Sarà necessario inviare una comunicazione all’Enea con i dati dell’intervento a opera del beneficiario della detrazione fiscale e di un tecnico intermediario. La comunicazione va effettuata entro 90 giorni dal termine dei lavori o dall’avvenuto collaudo. Il Bonus è disponibile fino al 31 dicembre 2024.

Foto di repertorio