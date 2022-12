Boris Johnson milionario in appena 33 ore di lavoro: ecco come

Nonostante l'addio alla carica di premier britannico, per Boris Johnson nulla sembra cambiato almeno dal punto di vista economico

Nonostante l’incarico di premier britannico sia ormai solo un lontano ricordo, la vita dal punto di vista economico per Boris Johnson sembra non aver subito scossoni rilevanti.

Come si legge in vari documenti ufficiali forniti al Parlamento, l’ex primo ministro avrebbe guadagnato negli ultimi 4 mesi circa un milione di sterline semplicemente partecipando a varie conferenze in giro per il mondo.

Tutti i guadagni di Boris Johnson

Stando alle carte, il mese scorso Boris Johnson ha ricevuto oltre 750 mila sterline per tre discorsi pronunciati rispettivamente a una riunione della società di investment banking Centerview Partners, a un evento dell’Hindustan Times e in occasione di un appuntamento organizzato dalla Cnn a Lisbona.

A questo provento, si aggiungono anche 276 mila sterline per aver parlato davanti al Consiglio degli agenti assicurativi, per un totale di 1.030.780 sterline guadagnate in poco tempo.

Tra gli impegni più remunerativi per l’ex premier, anche una conferenza sulla criptovaluta a Singapore e la Cop27 a Sharm el-Sheikh, in Egitto, alla quale Johnson ha partecipato in qualità di “umile soldato del Partito conservatore, in un ruolo di supporto”.