Borse di studio per laureati al Policlinico di Catania, ecco i requisiti e i bandi attivi

Opportunità per laureati in Medicina e in Biotecnologie Mediche in scadenza tra fine marzo e inizio aprile.

Borse di studio per laureati in Medicina e Chirurgia e Biotecnologie Mediche dal Policlinico di Catania (Azienda ospedaliero-universitaria G. Rodolico – San Marco), alle quali si accede tramite selezione pubblica per titoli e colloquio.

Ecco i bandi attivi, con scadenza tra fine marzo e aprile 2024.

Borse di studio al Policlinico di Catania per laureati, i posti

Il Policlinico di Catania ha indetto una selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento delle seguenti borse di studio:

Selezione pubblica per titoli e colloquio per una borsa di studio di 12 mesi, eventualmente prorogabili, per un laureato in Biotecnologie Mediche (Classe LM-9) per la realizzazione del Progetto PSN-2015 Linea Progettuale 6 – Azione 6.3 dal titolo “ Oncologia Molecolare : alterazioni genetiche nella valutazione delle risposte alle terapie di precisione”.

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio di 12 mesi riservata ai Laureati in in Medicina e Chirurgia, con Specializzazione in Medicina Interna, nell'ambito del progetto denominato: "Pathophysiology of osteoporosis: role of hidden cortisol excess and its predictors in bone fragility".

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio e ricerca di 12 mesi per i laureati specializzati in Dermatologia. Il progetto si intitola: "Bullous Pemphigoid patient-Registry (BPReg): a new model to harmonize data collection and exchange, promote clinical research and improve patient management of a rare skin disease of the elderly". Sul sito del Policlinico di Catania si trovano due avvisi di conferimento di borse di studio in merito a questo progetto: il primo è per la sostituzione di un under 40 rinunciatario.

Borse di studio per laureati, le scadenze e gli importi

“Oncologia Molecolare” – scadenza 30 marzo 2024, importo complessivo 17mila euro;

“Pathophysiology of osteoporosis” – scadenza 4 aprile 2024, importo complessivo 30mila euro;

“BPReg” – scadenza 5 aprile 2024, importo complessivo 30mila euro;

Requisiti

Questi i requisiti generali di partecipazione alle selezioni del Policlinico di Catania per il conferimento delle borse di studio.

Cittadinanza italiana o equivalente;

italiana o equivalente; Età compresa tra i 18 anni e l’età prevista dalle vigenti norme per il collocamento a riposo obbligatorio. Per il bando relativo al progetto “Bullous Pemphigoid patient-Registry (BPReg)”, si richiede di non aver compiuto 41 anni di età;

compresa tra i 18 anni e l’età prevista dalle vigenti norme per il collocamento a riposo obbligatorio. Per il bando relativo al progetto “Bullous Pemphigoid patient-Registry (BPReg)”, si richiede di non aver compiuto 41 anni di età; Idoneità fisica alle mansioni da svolgere;

alle mansioni da svolgere; Godimento dei diritti civili e politici ;

; Non essere destituiti o dispensati dall’impiego in una PA per aver conseguito l’impiego tramite la produzione di documenti falsi o viziati;

dall’impiego in una PA per aver conseguito l’impiego tramite la produzione di documenti falsi o viziati; Non avere riportato condanne penali definitive;

definitive; Non avere rapporti di lavoro dipendente in corso con Amministrazioni Pubbliche o privati giuridicamente incompatibili con il bando o disponibilità a interromperli al momento dell’accettazione dell’incarico.

Di seguito i requisiti specifici per l’accesso alle singole borse di studio.

Oncologia Molecolare

Laurea in Biotecnologie Mediche (LM-9);

Comprovata esperienza professionale di almeno 6 mesi nell’isolamento di DNA/RNA, manipolazione cellule primarie, analisi RT-PCR, Real Time PCR e Digital PCR (incluso tirocinio pre-laurea).

Pathophysiology of osteoporosis

diploma di laurea in Medicina e Chirurgia (vecchio ordinamento – DL) o equiparata laurea specialistica (LS)/magistrale (LM);

(vecchio ordinamento – DL) o equiparata laurea specialistica (LS)/magistrale (LM); specializzazione in Medicina Interna o in una delle discipline riconosciute equipollenti e/o affini;

o in una delle discipline riconosciute equipollenti e/o affini; iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi.

BPReg

diploma di laurea in Medicina e Chirurgia (vecchio ordinamento – DL) o equiparata laurea specialistica (LS)/magistrale (LM);

(vecchio ordinamento – DL) o equiparata laurea specialistica (LS)/magistrale (LM); specializzazione in Dermatologia e Venereologia;

e Venereologia; iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi.

Come fare domanda

Per accedere ai bandi e fare domanda per le borse di studio messe a disposizione dal Policlinico di Catania, bisogna compilare e inviare l’istanza di partecipazione relativa alla procedura selettiva di interesse online. Basta andare sul sito internet istituzionale dell’Azienda (https://www.policlinicorodolicosanmarco.it), seguire il percorso “Per il professionista / Bandi di concorso / Altre selezioni / 2024”, selezionare la procedura di proprio interesse e seguire le istruzioni per la compilazione della domanda entro la scadenza.

