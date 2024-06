Bosch lavora con noi, assunzioni e posizioni aperte

Grandi occasioni per unirsi al team

Per tutti coloro che sono alla ricerca di nuove opportunità lavorative nel settore dell’innovazione tecnologica, il marchio Bosh mette periodicamente a disposizione l’apertura di nuove posizioni che potrebbero rappresentare una svolta per gli interessati.

Bosch, i profili ricercati

Tenendo conto che le offerte di lavoro sono in costante aggiornamento e variano in base alle esigenze del marchio, in generale i profili maggiormente ricercati riguardano i seguenti settori:

Manufacturing

Sviluppo Hardware

Tecnologia dell’Informazione

Sviluppo Software

Ingegneria delle Applicazioni

Come candidarsi

Tutti coloro che desiderano presentare la loro candidatura possono visitare la sezione “Lavora con noi”.

