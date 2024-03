Bottega Verde assume a Catania, l’offerta di lavoro: ecco come candidarsi

L'azienda offre un contratto di assunzione part-time e a tempo determinato: ecco le informazioni utili per fare domanda.

Bottega Verde alla ricerca di un addetto alle vendite part-time da inserire in uno dei punti vendita di Catania.

Ecco l’annuncio di lavoro e tutte le informazioni utili per candidarsi.

Lavoro a Catania, l’offerta di Bottega Verde

Bottega Verde è alla ricerca di un addetto o un’addetta alle vendite da inserire con contratto part-time e a tempo determinato in uno dei punti vendita in provincia di Catania.

Queste le mansioni da svolgere:

Vendita assistita/ Accoglienza e assistenza al cliente;

Gestione della cassa e delle attività amministrative del punto vendita;

Allestimento degli spazi espositivi, sistemazione e ordine del punto vendita;

Gestione e organizzazione del magazzino.

Bottega Verde, condizioni e requisiti per il lavoro

Il candidato ideale – scrive Bottega Verde nell’annuncio di lavoro – “deve aver preferibilmente già maturato esperienza in attività a contatto con il pubblico e ha una buona preparazione sulle tecniche di vendita assistita”. Inoltre, sono requisiti essenziali “passione per il mondo della cosmesi, energia, flessibilità e propensione ai rapporti interpersonali”.

L’azienda

Bottega Verde è un’azienda dedicata ai prodotti cosmetici e di bellezza naturali, con una storia di oltre 50 anni alle spalle e più di 400 negozi attivi. Questi i valori dell’azienda:

Sì agli ingredienti naturali;

No alla chimica superflua;

Sì alla ricerca naturale;

Sì alla biodiversità.

L’azienda si impegna nella produzione cosmetica ad alto livello di sostenibilità ambientale e totalmente cruelty free.

Come candidarsi

L’annuncio di lavoro di Bottega Verde, al momento (12 marzo 2024), è presente su Indeed e altri siti dedicati alle offerte di posizioni in tutta Italia. La candidatura può essere avanzata direttamente tramite questi siti terzi o compilando il form apposito disponibile nella sezione “Lavora con noi” del sito ufficiale di Bottega Verde. In quest’ultimo, i candidati possono inserire le proprie disponibilità, un resoconto delle proprie esperienze e preferenze di sede e anche il proprio CV.

