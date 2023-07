Boxe, la palermitana Estella Filardi unica siciliana convocato per l’Europeo Junior

La giovane palermitana è l'unica siciliana ad essere stata convocata per l'Europeo junior che si svolgerà in Romania dal 19 al 31 luglio

La palermitana Estella Filardi della Extreme Boxing Club del maestro Salvatore Affatigato, sarà l’unica siciliana a essere convocata per l’Europeo junior che si svolgerà nella città di Ploiesti in Romania dal 19 al 31 luglio.

La Filardi vanta un curriculum di tutto rispetto e, proprio grazie alle ultime vittorie del campionato Italiano, del Round Robin internazionale ,e l’importante torneo contro l’Irlanda, è riuscita a guadagnarsi la convocazione e il posto in Nazionale.

Nel 2022 la Filardi si è aggiudicata la medaglia di bronzo all’europeo di Erzurum vincendo i primi due match con Irlanda e Republica Ceca per poi arrendersi contro l’Ucraina.

Storia diversa quest’anno, invece, con l’atleta siciliana che, sotto la guida del suo maestro Affatigato, vanta un stato di forma eccezionale con otto vittorie di fila, tutte ottenute contro avversarie di altissimo livello internazionale.

Adesso, dunque, l’obiettivo sarà quello di proverare a conquistare l’oro.

Estella Filardi: “Mi sento in grande forma, voglio fare grandi cose all’Europeo”



“Mi sento in uno stato di forma straordinario e ho intenzione di fare grandi cose in questo Europeo – ha dichiarato la giovane palermitana – l’anno scorso era la prima volta, avevo poca esperienza internazionale ma sono riuscita lo stesso ad andare a medaglia. Quest’anno mi sono allenata 2/3 ore al giorno assieme al mio maestro Salvatore Affatigato che mi supporta sempre e mi ha aiutato tantissimo nel campo di preparazione, ho fatto tantissimi sacrifici e sono sicura sarò ripagata”.

“The Scorpion”, così viene chiamata Estella Filardi per il suo tatuaggio e il suo modo imprevedibile di boxare in guardia mancina, sarà accompagnata dal tecnico federale Valeria Calabrese e da Gianfranco Rosi assieme alla squadra nazionale che partirà per la Romania.