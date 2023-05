Bruciano l’ex ospedale per fare un video: denunciati due ragazzi

Una bravata che costerà cara a un 18enne e a un19enne

Una bravata che gli costerà cara e tutto, come sempre più spesso accade tra i giovani, per un video, possibilmente virale. A compiere il gesto di appiccare un incendio nell’ex ospedale di Garbagnate Milanese per girare alcune clip sono due ragazzi italiani di 18 e 19 anni. Sono stati denunciati lunedì pomeriggio.

Sul postovVigili del fuoco e carabinieri

L’allarme è scattato verso le 14. A quell’ora i vigili del fuoco e i carabinieri sono intervenuti in uno dei padiglioni della struttura di viale Forlanini – ormai abbandonata – per un rogo. Mentre i pompieri domavano le fiamme, i militari hanno fatto un giro tra le altre sale per verificare l’eventuale presenza di feriti o intossicati.