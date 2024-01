Bufera al porto di Siracusa, nave Msc rompe ormeggi e resta in balia del mare grosso

Una tromba d'aria ha provocato danni ad alcune attività di Ortigia

Vento a raffiche e grandine hanno sferzato per diversi minuti la città di Siracusa, provocando diversi danni a oggetti ma non, fortunatamente, a persone. Nessun passeggero era infatti a bordo della nave da crociera Msc quando, causa improvvisa bufera il natante ha rotti gli ormeggio rimanendo in balia delle onde. La nave da crociera era in sosta tecnica nel capoluogo, mentre danneggiata risulta la banchina del porto Grande. Subito attivate le operazioni di recupero per mezzo dei rimorchiatori atte a riportarla all’ormeggio in sicurezza. La nave ha trovato riparo alla banchina della Marina. L’emergenza adesso è rientrata.

Tromba d’aria

Ma non sono circoscritti al mare i problemi causati dal maltempo nel capoluogo aretuseo. Una tromba d’aria infatti ha causato danni alle attività di piazza Pancali in Ortigia. Una quarantina di richieste di intervento dei vigili del fuoco per rimozione di alberi/ rami dalla sede stradale, caduta tegole e calcinacci, danni a cavi elettrici. All’opera i vigili del fuoco che si sono attivati per risolvere tali situazioni.