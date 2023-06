Bulli bestemmiano di continuo: sacerdote chiude oratorio ai ragazzini

"Per imparare, purtroppo, bisogna prendere misure forti".

Chiuso per bestemmie: il punto è che non si tratta nè della peggiore delle osterie tantomeno di un vecchio, decadente, degradato cinema a luci rosse bensì di un oratorio. A pagare il divieto di accesso deciso da Don Enzo, sacerdote della chiesa di Maleo in provincia di Lodi, tanti ragazzini perbene. La causa? Le tante, troppe, insopportabili bestemmie pronunciate nel cortile e negli spazi comuni dai bulli.

Intollerabile

Don Enzo Raimondi non ne vuole sapere di tornare sui suoi passi, definendo la situazione come “intollerabile”, rivolgendosi a quei ragazzi che lo frequentano, ma senza averne cura. Oltre alle bestemmie anche parolacce e rifiuti lasciati in giro. Insomma un atteggiamenti da bulli che si traduce nella totale mancanza di rispetto nei confronti del religioso, che più volte ha tentato di metterli sulla buona strada.

Misure forti

“Per imparare, purtroppo, bisogna prendere misure forti – dichiara al Corriere della Sera -, hanno iniziato a bestemmiare all’interno dell’oratorio mentre giocavano a pallone. Una situazione che era diventata invivibile, per questo ho deciso di chiudere tutto”.